Memo Valencia el único diputado que votó contra el abusivo aumento al presupuesto del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Por congruencia y principios, el diputado priista, Memo Valencia fue el único legislador que votó en contra de aumentar un 22 por ciento el presupuesto del Congreso del Estado para el 2026, lo cual lo convierte en el más caro de todos los congresos del país.

El líder del priismo michoacano aseguró que “podrán decir lo que quieran para justificar, pero creo que la cantidad es ofensiva a un pueblo como lo es el pueblo de Michoacán que tiene tantas carencias, que tiene tantas necesidades y aumentarle tanto presupuesto a este poder no tiene ninguna justificación”.

Indicó que la mayoría morenista y sus aliados prometieron austeridad como lo pregona el oficialismo, sin embargo, con la aprobación de 236 millones de pesos más al presupuesto de mil 72 millones, demuestran que son solo discursos.

“En estos días en que se habla de austeridad, yo no puedo entender por qué de un momento a otro de manera atropellada quieren que aprobemos un presupuesto del 22% cuando la expectativa de inflación es del 4%. Recuerdo cuando llegamos aquí hace un año se habló mucho de que se iban a tomar medidas administrativas para que la austeridad, que es una palabra que mucho se repite”, dijo.

Insistió en que dicho aumento se prometió para mejoras al recinto legislativo, como la colocación de un elevador o el aumento de salario para personal, pero ninguna de las promesas se ha cumplido, incluso desde pasadas legislaturas.

“Hoy quieren que aumentemos un 22% del presupuesto que nos llevaría a encabezar la lista de los congresos que más gastan”, con mil 309 millones de pesos para el 2026, finalizó.