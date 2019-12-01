Memo Valencia celebra aprobación de iniciativa que castiga con 15 años de cárcel el reclutamiento de niños y adolescentes a las filas de la delincuencia

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- En la medida en que, los diputados aprueben iniciativas como la de ‘Los Pollitos de Colores’, “estamos visibilizando algo que muchos pretenden invisibilizar, como si no existiera, la operación del crimen organizado en todo Michoacán”, afirmó el diputado Memo Valencia, tras celebrar la incorporación de su propuesta en las reformas votadas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Es un asunto que era un reclamo, y más que un reclamo, una deuda con la sociedad. Que creo que hoy se da un primer paso para que se pague esa deuda”, porque muchos niños y adolescentes son “reclutados por el crimen organizado y son forzados o en algunos casos motivados, producto de su falta de madurez, a participar y engrosar las filas del crimen organizado”, dijo.

El dirigente estatal del PRI, indicó que la niñez michoacana vive realidades muy distintas, sobre todo en las zonas marginadas de la entidad, donde muchos niños y niñas han visto esa etapa tan importante de su vida interrumpida y son forzados a cometer crímenes atroces.

“Cuando se detenga a alguien que tenga bajo sus órdenes a niños o niñas menores de edad, aparte de los delitos por los que se les va a castigar, portación de arma de fuego, cualquiera de los que se les impute, aquí podrán ser inculpados por otro delito más, y entre más ilícitos se le puedan comprobar a esta persona, más tiempo se queda en la cárcel”, mencionó.

Por ello, la importancia de tipificar el fenómeno de `Los Pollitos de Colores’, puntualizó el diputado priista al recordar que, precisamente, fue un menor de edad, reclutado presuntamente por el crimen organizado, quien le arrebató la vida al ex edil de Uruapan, Carlos Manzo, porque no pueden ser castigados como un adulto.

“Me da mucho gusto manifestar el sentido de nuestro voto a nombre de la compañera diputada Adriana Campos Huirache, de un servidor, a favor de la misma, porque contiene, entre otras importantes reformas, esta que tipifica como delito a quien induzca, procure, facilite, auxilie, fomente, utilice a un niño, niña o adolescente para realizar cualquier delito, ya sea consumado o en grado de tentativa y se le impondrá una pena de 5 a 15 años de prisión”, mencionó.

Finalmente, Memo Valencia aseguró que su trabajo legislativo se trata de presentar iniciativas que se puedan hacer realidad, “que se haga una ley y hoy hay una más aprobada y con esto hacemos algo, si quiera, por atender un problema que aqueja a nuestro estado”.