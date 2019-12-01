Melba Albavera impulsa iniciativa para reconocer los derechos menstruales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 18:21:41

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Por incisiva de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), se presentó una propuesta que busca garantizar que las personas menstruantes, estudiantes en Michoacán, puedan ausentarse justificadamente cuando enfrenten síntomas o condiciones incapacitantes derivadas de su menstruación.

Asimismo, la propuesta plantea que el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género contemple el diseño y ejecución de programas permanentes enfocados en la salud y gestión menstrual, promoviendo una educación integral, libre de estigmas y con perspectiva de género.

“Es momento de reconocer la menstruación como un asunto de salud pública y dignidad humana; garantizar condiciones justas para las estudiantes es avanzar hacia una sociedad más igualitaria”, destacó Melba Albavera Padilla.