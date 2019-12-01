Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- El fortalecimiento de los ingresos laborales y la ampliación de los programas sociales han contribuido a mejorar las condiciones económicas de millones de familias en México, una transformación que también beneficia a las y los michoacanos, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario señaló que, de acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza por ingresos en México pasó de 35.3 por ciento en 2018 a una estimación de 20 por ciento para 2026. Esto representa una reducción de 15.3 puntos porcentuales y 17.3 millones de personas menos en esta condición.

El titular de la Sedeco destacó que uno de los factores que ha contribuido a este resultado es la recuperación del salario mínimo, que pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026. Este incremento ha fortalecido el ingreso de las personas trabajadoras y su capacidad para adquirir bienes y servicios, beneficio que también alcanza a los hogares michoacanos.

A este avance se suma la ampliación de los Programas para el Bienestar, que mediante apoyos directos contribuyen a la economía de los hogares y complementan los ingresos de las familias. En Michoacán, estas acciones representan un respaldo para la población y favorecen que los recursos se incorporen al consumo de productos y servicios en las distintas regiones del estado.

El titular de la Sedeco subrayó que mejores ingresos y apoyos sociales contribuyen al bienestar de las familias, pero también tienen un efecto en la economía local, al fortalecer el consumo y generar movimiento en los comercios y negocios michoacanos. Por ello, destacó la importancia de seguir impulsando condiciones que favorezcan el empleo, los ingresos y las oportunidades económicas en la entidad.