Mejora de caminos rurales, refleja alianza del Ayuntamiento con comunidades: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:38:11
Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.– Como parte del compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo integral de la zona rural, el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva y el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), Roberto Carlos López García, encabezaron una gira de supervisión de los trabajos de rehabilitación de caminos en la Tenencia de San Miguel del Monte.

Durante el recorrido en la zona de El Páramo, se constataron los avances en la rehabilitación de caminos rurales, que en lo que va de la administración del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar suman más de 17 kilómetros intervenidos en esta región, contribuyendo a una mejor movilidad, comunicación y acceso a servicios básicos.

En el encuentro con jefes de comunidades, como Piedras de Alumbre, Parritas, El Páramo y El Chilar, las y los habitantes expresaron su reconocimiento al apoyo municipal, especialmente por la maquinaria destinada a mejorar los caminos que conectan viviendas, escuelas y comunidades, lo que fortalece la conectividad y la convivencia entre quienes habitan esta zona.

“Esta visita la realizamos a nombre del presidente municipal, quien ha trabajado desde hace muchos años muy de la mano con la zona rural. Este esfuerzo es muestra de la alianza con las comunidades y de la coordinación con la Saderm, conscientes de que se está trabajando en todos los rincones del municipio. Cuando logramos vincularnos y coordinarnos con quienes viven aquí, el trabajo se hace mejor, porque ellos conocen sus necesidades. Seguiremos apoyando con material y equipo”, destacó Yankel Benítez.

Por su parte, el titular de la Saderm, Roberto Carlos López, señaló que, por instrucción del presidente municipal, se ha priorizado la atención a esta región, y subrayó que existen puntos críticos que serán mejorados en los próximos meses mediante un trabajo solidario entre la comunidad y las autoridades.

Cabe destacar que, de 2024 a la fecha, el Gobierno de Morelia ha rehabilitado un total de 262.5 kilómetros de caminos rurales en las 14 tenencias del municipio. 

En esta gira se supervisó específicamente el camino de la comunidad El Páramo, con una longitud aproximada de 600 metros, como parte de una estrategia gradual que impulsa el desarrollo y la integración de las comunidades rurales.

Noventa Grados
