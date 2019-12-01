Mejora AMEQ accesibilidad para adultos mayores en San Pedro Mártir

Mejora AMEQ accesibilidad para adultos mayores en San Pedro Mártir
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:47:47
Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- En atención a la solicitud de un grupo de adultos mayores de San Pedro Mártir, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, supervisó la colocación de una nueva parada ubicada a un costado de la iglesia de la colonia.

A través de esta acción se permitirá que las personas mayores puedan acceder al transporte de manera más cómoda y segura, al contar con un punto de ascenso y descenso más cercano, además adelantó que se prevé una ampliación de la ruta T04 para beneficio de las y los usuarios de la zona.

“Instalamos una parada por una solicitud que nos hicieron los vecinos el día 8 de octubre, además estamos viendo la ampliación de la ruta T04 para que llegue a este lugar y tenga más utilidad para toda la colonia. Con estas acciones vamos a mejorar de manera significativa la movilidad aquí en San Pedro Mártir”, refirió.

El trabajo de escucha y atención ciudadana realizado por el Director de AMEQ, forma parte del programa Voy Contigo, a través del cual se reúne con habitantes de distintas colonias para conocer sus necesidades y propuestas en materia de movilidad.

Al hacer uso de la voz, la coordinadora del Centro Municipal de Adulto Mayor de San Pedro Mártir, Lidia Emma Servín, agradeció al director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro por la pronta respuesta a la solicitud de esta infraestructura para los adultos mayores.

Con esta nueva infraestructura la AMEQ sigue dando respuesta en la mejora del servicio de transporte para todos los sectores de la población, especialmente para aquellos que requieren mayores facilidades para su movilidad diaria.

