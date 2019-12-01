Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:55:12

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- Durante la comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en el Congreso de la Ciudad de México, se denunció una posible censura luego de que presuntamente se redujera el volumen de su micrófono y el del diputado panista, Andrés Atayde, mientras intervenían.

La situación ocurrió en medio de los intercambios entre legisladores de Morena y el PAN durante la sesión, en la que también hubo reclamos por los tiempos de participación y el ruido de simpatizantes que se encontraban afuera del recinto.

Además de los señalamientos, Tabe acudió al Congreso para solicitar un presupuesto de 8 mil 462.7 millones de pesos para la alcaldía Miguel Hidalgo en 2027, lo que representa un aumento de 162% respecto a los recursos aprobados para este año.

El alcalde argumentó que necesita mayores recursos para atender las necesidades de la alcaldía, mientras que legisladores de Morena cuestionaron el manejo del presupuesto de su administración.