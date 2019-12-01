Mauricio Kuri respalda actuación de la Fiscalía de Querétaro por caso Fishers

Mauricio Kuri respalda actuación de la Fiscalía de Querétaro por caso Fishers
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 21:16:30
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Querétaro, Qro., 21 de julio de 2026.- Al ser cuestionado sobre la detención de Justo Aurelio N, en días pasados en Merida, Yucatán, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González defendió el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y respaldó a su titular, Víctor Antonio de Jesús Hernández al detallar los hechos ocurridos en marzo del año pasado en el estacionamiento del restaurante Fishers.

Explicó que la información proporcionada por la FGE, en su momento, no se dio a conocer los nombre de las víctimas mortales del hecho, ya que las investigaciones a si lo determinan; y que la información del nombre del ahora detenido, fue proporcionada por un comunicador.

“Cuando fue este evento la Fiscalía fue muy clara; hubo dos personas del sexo femenino que habían perdido la vida y una persona, hombre, que nunca se señaló quién era esta persona, eso lo señaló un periodista. No sabemos con qué dato lo dijo, la verdad es que tenía la razón la Fiscalía General del Estado”, dijo.

Precisó que si bien el hecho ocurrió en la capital queretana, y la investigación corrió por parte de la autoridad local, no se mencionaron los nombres de los involucrados al estar relacionados con una carpeta de investigación vigente, la cual sigue abierta.

“La Fiscalía nunca dijo el nombre y ya salió el nombre, pero nunca dijo que era esta persona, al contrario, se desmintió cuando dijeron que era esa persona”.

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