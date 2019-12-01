Mauricio Kuri opina sobre la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 13:52:21
Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, consideró que el hecho de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se someta al ejercicio de revocación de mandato generaría incertidumbre en el país.

“La revocación de mandato es preocupante, para un servidor es personalísimo, porque puede haber tres o cuatro presidentes en un lapso muy corto (…) entonces, en un lapso de cuatro, estaría el presidente saliente, la presidenta, el provisional, el interino, o sea, son cuatro y no queda el que quiere la mayoría; la mayoría votó por una presidenta que aparte ganó por un chorro y votó por ella por seis años, entonces, en un periodo de 4 años podía haber hasta cuatro presidentes”.

Esto, luego de que Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, confirmó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación de mandato para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo, pues ya que es algo que está contemplado en la Constitución.

Kuri González, refirió que esto generaría mucha incertidumbre desde su punto de vista, sin embargo, consideró que es un ejercicio que podría contemplarse a la mitad del sexenio.

“Este ejercicio podría realizarse en los primeros tres años porque son las elecciones intermedias, entonces ahí es un buen momento para que la gente pueda decir”. 

Aclaró que no es que no sea factible realizar este ejercicio de participación ciudadano, el tema es la certidumbre que se le da en caso de que cuando un presidente o un gobernador maneja un recurso que es de todos, pues es muy fácil que se pueda prever o que se pueda manejar, pero es un tema que lo tienen que ver los gobiernos.

“Entiendo que lo que lo que va es que a veces se cree que darle esa como atribución al ciudadano, es del ciudadano no es del gobernante, o sea, si es un caso que yo vería totalmente radical el caso que estuviera algo muy sumamente malo y que lo pidan los ciudadanos”.

Ante la propuesta de Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), de someter también a revocación de mandato a los gobernadores, Kuri González dijo estar de acuerdo con esta propuesta.

