Mauricio Kuri descarta intervención en designación del candidato panista a la gubernatura de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González descartó que vaya a intervenir en la designación del próximo candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, al señalar que su prioridad es cerrar su administración con buenos resultados.

Adelantó que será el próximo sábado cuando, durante un Consejo Nacional del partido, se den a conocer las reglas y lineamientos para la definición de candidaturas.

"Yo lo que voy a hacer es dejar un buen gobierno y espero que nos vaya bien", dijo.

A pesar de declaraciones como las del ex gobernador, Francisco Domínguez quien lo ha señalado como el responsable de elegir al candidato a sucederlo al interior del partido, Kuri González indicó que será la dirigencia nacional del PAN la que dé claridad sobre el proceso interno, por lo que pidió esperar a los anuncios oficiales para conocer las formas en que se elegirá al abanderado panista, en medio de un ambiente político que comienza a intensificarse rumbo a la próxima contienda electoral.

"Yo me imagino que hay que esperar al anuncio que va a dar el presidente nacional y ese día seguramente nos dará alguna luz".

Pidió a la militancia de Acción Nacional se mantenga unida, al considerar que los aspirantes deberán actuar con generosidad y priorizar el trabajo en equipo para fortalecer al PAN de cara al proceso electoral.

En cuanto al Plan B de la Reforma Electoral y particularmente al mecanismo de revocación de mandato, el gobernador consideró que este ejercicio debe mantenerse como un derecho ciudadano y no como una herramienta de quienes están en el poder, por lo que advirtió sobre los riesgos de mezclarlo con procesos electorales.

"Yo recomendaría que, por el bien de la democracia, la revocación de mandato es una potestad o un derecho de los ciudadanos, no de los que estamos gobernando".

Señaló que la realización de este tipo de ejercicios no debería coincidir con jornadas electorales, al advertir que podría generar confusión en el electorado y afectar la equidad en la contienda, por lo que sugirió que se evalúen cuidadosamente los tiempos de su implementación.