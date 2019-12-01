Mauricio Kuri asegura que no se suspenderá el partido del tricolor 

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que el juego entre la Selección Mexicana contra su similar de Islandia no se suspenderá y se llevará a cabo con la presencia de público en el estadio Corregidora, “el partido se lleva a cabo, va a ser con público”.

Ante la probabilidad de que el juego de la Selección Mexicana pudiera realizarse sin acceso al público como medida de prevención ante los hechos de violencia registrados por la captura y abatimiento de un líder criminal el pasado domingo que provocó la suspensión de varios partidos, incluido el juego de Gallos Blancos de Querétaro, el gobernador descartó esta situación y aseguró que el partido sigue sin contratiempos y el público de Querétaro podrá acceder en condiciones de seguridad para disfrutar del espectáculo deportivo.

Al ser cuestionado sobre la posible pérdida de la sede mundialista en la Perla de Occidente, descartó que Guadalajara pueda perder la sede mundialista, por lo que el mandatario queretano le deseó lo mejor al pueblo de Jalisco y a su gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro.

“Yo creo que hay que esperar que sea Guadalajara y que le deseo lo mejor al gobernador Pablo Lemus”.

De igual manera, reconoció la labor de las fuerzas armadas y se solidarizó con las familias, amigos y compañeros de armas de los caídos en el cumplimiento de su deber.

“Yo creo que mandarle toda solidaridad a las fuerzas armadas, mi reconocimiento y mi solidaridad por la pérdida de los elementos”, finalizó.

Fotografía de Gustavo Trejo