Garantizan seguridad en el encuentro entre México vs Islandia

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero 2026.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iovan Elías Pérez Hernández afirmó que las familias pueden acudir con tranquilidad al estadio Corregidora al partido de la Selección Mexicana contra la Selección de Islandia programado para este miércoles a las 20:00 horas.

“El operativo ustedes lo conocen bastante bien, es un operativo que contempla seis anillos de seguridad, hemos estado también en una comunicación constante con la Federación Mexicana de Fútbol para el resguardo de los equipos en sus distintos hoteles y el acompañamiento al partido y posterior a ese también el retiro de los mismo, es un operativo como el que se genera de manera convencional de mucha coordinación y comunicación entre todos”, dijo.

Confirmó que tras los hechos de violencia que se han registrado en todo el país el operativo de seguridad será en las mismas condiciones de un partido de los Gallos Blancos, donde se espera un estadio lleno.

“Nosotros tenemos un despliegue focalizado, no solo en las colindancias y caminos vecinales, sino también en toda la parte metropolitana y zonas urbanas”.

Adelantó que si hay situaciones que ameriten alguna intervención se realizarán las revisiones de los vehículos que los elementos de la Policía Estatal consideren para mantener la tranquilidad de los asistentes al estadio.

Fotografía de Gustavo Trejo