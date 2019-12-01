Mauricio Kuri abordará temas relacionados al tren con Claudia Sheinbaum 

Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González informó que mantiene comunicación con el gobierno federal para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura estratégica en la entidad, entre ellos el tren de pasajeros, tema que prevé abordar durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 5 de febrero, en el marco de los eventos conmemorativos por el aniversario de la Constitución en la entidad.

Señaló que se analiza la posibilidad de sostener una reunión con la presidenta antes o después del acto oficial, con el objetivo de revisar avances, posibles supervisiones y pendientes relacionados con movilidad e infraestructura, particularmente en la zona metropolitana, donde, dijo, se han registrado resultados positivos gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

“Sí, esos son los temas que estamos viendo; la verdad es que la zona metropolitana que me preocupaba mucho se ha manejado bien gracias al trabajo de la AMEQ y del municipio; me preocupa la parte de los Héroes y serán de los temas que estaremos platicando y muy contentos porque el día de hoy salió por parte de unas calificadoras donde Querétaro sigue en primer lugar en finanzas públicas del estado”, dijo.

Añadió que continúan las gestiones con la Federación para otros proyectos de gran impacto, como la obra de Avenida de los Patos y el libramiento poniente, además de insistir en la atención a la carretera federal 57, una de las principales demandas en materia de movilidad tanto en la capital como en San Juan del Río.

“Seguimos platicando y siguen viendo ellos los avances, sería bueno que ellos lo comentaran, no quiero adelantarme porque también tengo mucha presión sobre la 57 que es la carretera federal y cuando vino la presidenta aquí en San Juan fue parte de los temas”.

Nunca hemos dejado de invertir en seguridad

En otro tema, el gobernador se refirió a los hechos relacionados con el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional ocurrido en Huichapan, Hidalgo, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de San Juan del Río, al respecto, señaló que desde que se tuvo conocimiento del caso existe coordinación permanente con el gobierno federal para apoyar en las investigaciones, aunque precisó que se trata de un hecho ocurrido fuera del territorio queretano.

“No puedo decir, es un tema que pasó en Hidalgo, desgraciadamente también parte de una tardecita pegadita a Querétaro y estamos apoyando todo lo que se puede”.

Reiteró que Querétaro mantiene una política constante de inversión en materia de seguridad y coordinación interinstitucional para prevenir que hechos de violencia externa impacten en la entidad, al tiempo que se refuerzan acciones como arcos de seguridad, cámaras y presencia operativa en zonas estratégicas.

“Nunca hemos dejado de invertir en seguridad”.

Fotografía de Gustavo Trejo