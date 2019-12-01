Mauricio Cárdenas propone “Ley Antirepechaje” en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:18:05

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- El diputado de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, Mauricio Cárdenas Palacios, presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 17 de la legislación electoral estatal para impedir que quienes compitan en el proceso electoral por una presidencia municipal no puedan acceder simultáneamente a una regiduría por la vía plurinominal.

Explicó que esta iniciativa para reformar la Ley Electoral del estado de Querétaro busca prohibir la doble postulación de candidatos a cargos de elección popular en un mismo proceso, propuesta que denominó “Ley Anti-Repechaje”.

“Muchos candidatos buscan un cargo, pero al mismo tiempo ya están en la lista de plurinominales, lo que les asegura un puesto a pesar de no haber contado con los votos (…); el que pierde no debe tener un plan B para acceder al poder”, dijo.

Aseguró que esta reforma de ley tiene también el objetivo de fortalecer la representación democrática y evitar lo que consideró simulaciones dentro de los procesos electorales.

Reconoció que esta iniciativa se trabajó de forma conjunta con el grupo parlamentario de Acción Nacional, por lo que espera que esta sea respaldada por los demás diputados que conforman la LXI Legislatura.