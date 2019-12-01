Más participación política de las mujeres: Gaby Molina

Más participación política de las mujeres: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 11:54:44
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Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- A 73 años del reconocimiento constitucional del voto femenino en México, Gaby Molina destacó la lucha histórica de las mujeres por conquistar sus derechos políticos y la importancia de garantizar su participación plena en la vida pública.

La presidenta de PAR:ES recordó a referentes como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quienes impulsaron el sufragio femenino. En Michoacán, María del Refugio Cuca García fue una figura fundamental: en 1937 contendió por una diputación federal en el distrito de Uruapan, pero las autoridades desconocieron su triunfo electoral.

La morenista señaló que el 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones federales. Dos años después, el 3 de julio de 1955, las mexicanas ejercieron por primera vez este derecho en una elección federal, resultado de décadas.

Expresó que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México en 2024 es un hecho histórico para la representación política de las mujeres. Con cerca de 36 millones de votos, se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal, un hecho que refleja los cambios en la vida democrática de México.

Gaby Molina recordó haber impulsado la reflexión sobre la paridad y los derechos políticos de las mujeres, para consolidar una participación efectiva, con igualdad de condiciones y espacios libres de violencia, para que las mujeres intervengan plenamente en las decisiones públicas de Michoacán y México.

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