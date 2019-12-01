Más oportunidades para la niñez a través del juego: Paola Delgadillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 12:34:13

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.– Impulsadas por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, las Ludotecas municipales fortalecen el desarrollo infantil al ofrecer espacios seguros donde el juego se convierte en aprendizaje y convivencia, formando habilidades que acompañan a niñas y niños durante toda la vida y aportan a una ciudad más unida.

El DIF Morelia cuenta con tres ludotecas en operación: la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, la Ludoteca del Mercado Nicolás Bravo “Santo Niño” y la Ludoteca de Villas del Pedregal, ubicada junto al centro Spot+ en esa zona. Desde su reapertura en 2023 y la incorporación de nuevos espacios en 2023 y 2024 respectivamente, han recibido más de 50 mil visitas.

Las ludotecas funcionan bajo un modelo de juego libre, donde las niñas y niños eligen a qué jugar de acuerdo con sus intereses. El personal acompaña y cuida el uso de los materiales, garantizando seguridad y orden, sin dirigir de forma rígida la actividad.

Este enfoque permite fortalecer imaginación, creatividad, socialización y autonomía, además de habilidades cognitivas y emocionales fundamentales en la primera infancia y la niñez.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha señalado que invertir en espacios públicos para la niñez no solo amplía oportunidades de desarrollo, sino que también fortalece la convivencia comunitaria y ofrece alternativas positivas para el tiempo libre.

Además del juego libre, las ludotecas ofrecen talleres estructurados de estimulación temprana, lectura, arte y actividades formativas acordes a cada etapa de desarrollo, permitiendo que las familias encuentren opciones accesibles y cercanas.

“Las Ludotecas son lugares donde las niñas y niños aprenden a resolver conflictos, a compartir y a confiar en sí mismos mientras juegan”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, al señalar que invertir en estos espacios es fortalecer el presente y el futuro de la ciudad.

Las tres ludotecas brindan atención de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas, e invitan a madres, padres y personas cuidadoras a conocer sus servicios y participar en sus actividades.

Con acciones que impulsan el desarrollo integral y la convivencia desde la infancia, el DIF Morelia reafirma su compromiso de construir una ciudad donde las oportunidades comienzan jugando, consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir y crecer en comunidad.