Más oportunidades para jóvenes en Múgica; avanza infraestructura de la Universidad Rosario Castellanos: Rogelio Zarazúa

Múgica, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) lleva a cabo la construcción de nuevos espacios educativos para la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Nueva Italia, municipio de Múgica, la cual presenta un avance general del 10 por ciento, informó el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El secretario detalló que la infraestructura en proceso de construcción cuenta con una inversión de 44.06 millones de pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026, en seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con lo que se beneficiarán más de 330 estudiantes que actualmente son parte de la institución.

Para beneficiar a los jóvenes de las regiones Infiernillo y Tepalcatepec con la oportunidad de estudiar de forma presencial y gratuita cerca de sus hogares, la SCOP, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, construye un auditorio de 550 metros cuadrados, un edificio de aulas de 934 metros cuadrados y obra exterior, afirmó el funcionario estatal.

Por último, Zarazúa Sánchez invitó a aprovechar la oferta académica de la unidad, la cual cuenta con plena validez oficial y sin necesidad de examen de admisión. Esta incluye las licenciaturas en Administración y Comercio, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible y Psicología, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial.