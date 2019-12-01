Más equipo y nuevas unidades para la Policía de Apatzingán: inversión para fortalecer la corporación

Más equipo y nuevas unidades para la Policía de Apatzingán: inversión para fortalecer la corporación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 13:32:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El Gobierno de Apatzingán realizó la entrega de equipamiento y nuevas unidades para la Policía Municipal, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones en las que las y los elementos realizan su trabajo.

Durante el acto, la presidenta municipal Fanny Arreola destacó que cada policía representa no solo un uniforme, sino una historia personal y una familia que espera su regreso a casa después de cada jornada.
“Este es un reconocimiento a su trabajo y a su entrega. Sabemos que su labor implica riesgos, pero también sabemos que lo hacen con valentía y vocación de servicio”, expresó.

Entre el equipamiento entregado se incluyen cascos balísticos, escudos de seguridad, lámparas tácticas, mochilas, rodilleras, guantes, cargadores para armamento, equipo de protección personal y uniformes, herramientas que permitirán fortalecer su labor en las calles.

Además, se incorporaron nueve nuevas camionetas pickup y tres grúas, unidades que reforzarán las labores operativas de seguridad en el municipio.
Durante el evento, el representante de la Mesa Ciudadana recordó que hablar de seguridad es hablar del bienestar de las familias, los negocios y las comunidades, y reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por dotar a la corporación de instalaciones, unidades y equipamiento adecuados.

Porque la seguridad también se construye con herramientas, preparación y reconocimiento al trabajo de quienes todos los días cuidan de Apatzingán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otro descarrilamiento de tren en México: unidad cargada de maíz se accidenta en Culiacán
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
En Purépero, Michoacán, SSP y Defensa recuperan vehículo blindado con reporte de robo
FGR investiga contaminación de escena tras operativo donde murió “El Mencho”
Más información de la categoria
Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
FGR investiga contaminación de escena tras operativo donde murió “El Mencho”
En menos de un mes, Fiscalía de Guanajuato enfrenta otro caso por presunta entrega equivocada de cuerpos
Comentarios