Más equipo y nuevas unidades para la Policía de Apatzingán: inversión para fortalecer la corporación

Apatzingán, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El Gobierno de Apatzingán realizó la entrega de equipamiento y nuevas unidades para la Policía Municipal, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones en las que las y los elementos realizan su trabajo.

Durante el acto, la presidenta municipal Fanny Arreola destacó que cada policía representa no solo un uniforme, sino una historia personal y una familia que espera su regreso a casa después de cada jornada.

“Este es un reconocimiento a su trabajo y a su entrega. Sabemos que su labor implica riesgos, pero también sabemos que lo hacen con valentía y vocación de servicio”, expresó.

Entre el equipamiento entregado se incluyen cascos balísticos, escudos de seguridad, lámparas tácticas, mochilas, rodilleras, guantes, cargadores para armamento, equipo de protección personal y uniformes, herramientas que permitirán fortalecer su labor en las calles.

Además, se incorporaron nueve nuevas camionetas pickup y tres grúas, unidades que reforzarán las labores operativas de seguridad en el municipio.

Durante el evento, el representante de la Mesa Ciudadana recordó que hablar de seguridad es hablar del bienestar de las familias, los negocios y las comunidades, y reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por dotar a la corporación de instalaciones, unidades y equipamiento adecuados.

Porque la seguridad también se construye con herramientas, preparación y reconocimiento al trabajo de quienes todos los días cuidan de Apatzingán.