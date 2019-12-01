Más de tres mil mujeres con cáncer de mama beneficiadas con apoyo económico de Bienestar

Más de tres mil mujeres con cáncer de mama beneficiadas con apoyo económico de Bienestar
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:28:00
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó apoyos económicos a mujeres con cáncer de mama o cérvicouterino invasor; a través de la Secretaría del Bienestar en la entidad (Sedebi), este programa meramente estatal ha logrado superar las tres mil beneficiarias.

En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que estas enfermedades causan, más allá de afectaciones al cuerpo, un rompimiento en la armonía familiar de quienes la padecen, pues muchas mujeres, a pesar de su estado de salud siguen como el sostén económico de sus núcleos.

Destacó que este programa, además de combatir el cáncer, permite también enfrentar la desigualdad que históricamente ha vivido las mujeres, de manera que obliga a actuar con responsabilidad en su acompañamiento pues, ante una situación de este tipo, nadie debe estar sola o solo, dijo.

Ramírez Bedolla subrayó que no se atiende una estadística, se atiende individualmente la situación, pues con la compra de equipamiento para el tratamiento del cáncer, el estado pasó de 80 a 200 sesiones diarias de radioterapia con la más alta tecnología, lo que representa un incremento de 150% de la capacidad de atención.

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