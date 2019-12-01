Uruapan, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Más de 90 mil personas utilizaron el teleférico de Uruapan durante el Buen Fin 2026. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), la cifra, registrada del 11 al 15 de noviembre, refleja la alta aceptación de este sistema de transporte entre la población.

La titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma, sostuvo que con estos resultados nuevamente se consolida el teleférico como un medio de transporte seguro y confiable para las y los ciudadanos, ya que representa una alternativa para que puedan desplazarse de manera ágil y económica, especialmente en esta temporada en la que aumenta la actividad comercial.

Recordó que el sistema de transporte seguirá ofreciendo viajes gratuitos hasta el próximo 18 de noviembre para facilitar los traslados de las y los consumidores, reducir los tiempos de recorrido y contribuir al ahorro familiar.

"La gratuidad busca incentivar las compras en los establecimientos locales, al ofrecer una opción de movilidad que permite evitar parte de las complicaciones viales que se presentan en la ciudad", señaló la funcionaria estatal.

Asimismo, invitó a la población a aprovechar los últimos días de gratuidad para conocer los beneficios del teleférico de Uruapan, un sistema que fortalece la movilidad urbana, agiliza los traslados y consolida un nuevo atractivo turístico para la región.