Más de 80 mil peces liberados en el lago de Pátzcuaro como parte del plan de conservación: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 18:24:44

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- Con la suma de 80 mil 700 peces blancos y acúmaras sembrados durante el año, continúan los trabajos de preservación del lago de Pátzcuaro, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que, el plan integral de conservación de este emblemático cuerpo de agua contempla una serie de acciones, como la protección de la fauna, por ello, a través de la Comisión de Pesca del estado, en total han sido liberados 40 mil 700 peces blancos y 40 mil acúmaras en 2025.

Ramírez Bedolla puntualizó que de manera coordinada con el Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), la semana pasada se liberaron 30 mil juveniles de ambas especies, algunos de ellos producidos en la Reserva del Pez Blanco de la Compesca y en la granja La Pacanda Kurucha Urhapiti.

El gobernador detalló que la recuperación del lago es una prioridad para el Gobierno de Michoacán, por ello, los trabajos interinstitucionales se ejecutan en diversos rubros, garantizándose la seguridad alimentaria para las comunidades ribereñas del lago, así como un manejo sostenible de los recursos naturales.

Recordó que las acciones de rehabilitación de manantiales del lago de Pátzcuaro, la reforestación de 3.5 millones de árboles en 2024 y 2025, así como las labores de vigilancia satelital del Guardián Forestal, forman parte del esquema de cuidado impulsado por el Gobierno de Michoacán.