Más de 5 mil personas se han visto beneficiadas con Programa "Conectados": Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- Al menos 5 mil personas del municipio de Querétaro se han visto beneficiados con el Programa “Conectados” cuyo objetivo es reducir la brecha digital en el uso y acceso a las tecnologías de la información para beneficiar a emprendedores, así como a niñas, niños y adolescentes, quienes ahora cuentan con una herramienta que les permite fortalecer sus estudios y desarrollar proyectos, afirmó el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera.

“Les estamos entregando una herramienta para potenciar sus capacidades, para abrirles la puerta al mundo con todo lo bueno que se puede tener y así fortalecer esa visión que aquí en Querétaro construimos: adelantarnos al futuro y ser los mejores; que los queretanos y las queretanas sean los mejores en cualquier actividad que decidan desempeñar”.

Al encabezar la entrega de computadoras portátiles a través del programa en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), resaltó que el municipio de Querétaro cuenta con un espacio dedicado al impulso de políticas públicas que fortalecen el emprendimiento y la generación de empleo, además de ofrecer herramientas para el desarrollo de proyectos innovadores.

“A diferencia de otras partes del país, esta es tierra fértil para emprender. Aquí en Querétaro, a diferencia de otros lugares, si se quieren arriesgar y echar a andar un negocio o una empresa, en el municipio nos encargamos de brindar todas las oportunidades para que puedan lograr ese sueño y ese proyecto; pero que, al final del día, si ustedes logran su sueño, también están ayudando a su comunidad”.

José Ojeda Dorantes, secretario de Desarrollo Social, informó que esta entrega beneficia a más de cinco mil personas con computadoras, lo que contribuye a reducir la brecha digital y permite que más estudiantes y emprendedores cuenten con una herramienta para continuar con sus estudios o impulsar sus proyectos.

La diputada local, María Leonor Mejía Barraza, reconoció el trabajo que impulsa el municipio de Querétaro para crear herramientas y brindar apoyo a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que continúen con sus estudios y desarrollen proyectos de emprendimiento.