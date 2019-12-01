Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) entregó al Congreso del Estado el informe anual del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (Sepasev), correspondiente al periodo de noviembre de 2025 a octubre de 2026, en su calidad de secretaria ejecutiva.

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, destacó que durante el periodo que abarca el informe, 28 instituciones estatales y ocho ayuntamientos reportaron 453 acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, las cuales alcanzaron en conjunto a 450 mil 695 personas, de las que 315 mil 34 fueron mujeres. El documento comprende las labores efectuadas con este mismo propósito por las dependencias y municipios integrantes del sistema, así como por otros poderes y organismos autónomos.

En materia de atención, la Secretaría de Salud brindó servicios a 9 mil mujeres a través de los módulos Mujer y Salud, mientras que la Seimujer acompañó a 885 mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo. También se capacitó a las 113 directoras de las instancias municipales de las mujeres en el diseño del Manual de Atención de Primer Contacto y Acompañamiento.

Para fortalecer su autonomía económica, 17 mil 273 mujeres recibieron herramientas para el trabajo en los Centros LIBRE. Por su parte, Sí Financia otorgó créditos y educación financiera a 3 mil 460 mujeres de 77 municipios. En las comunidades, mil 500 mujeres de 23 municipios participaron en las Redes Constructoras de Paz para promover entornos más seguros. Estos resultados forman parte del informe anual del Sepasev.

La funcionaria estatal enfatizó que garantizar una vida libre de violencia exige que las instituciones escuchen, protejan y respondan a tiempo a las niñas, adolescentes y mujeres que solicitan apoyo. “Detrás de cada solicitud de ayuda hay una vida que no puede esperar”, expresó.

El Sepasev está integrado por secretarías estatales, la FGE, ayuntamientos, la CEDH, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado y el Instituto Electoral de Michoacán, así como representantes de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con conocimiento y trabajo relevante en materia de violencia contra las mujeres.