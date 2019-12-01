Más de 28 mil personas visitaron el Parque Bicentenario de Querétaro durante vacaciones: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 13 de marzo 2026.- El presidente municipal Felifer Macías fortalece los espacios públicos para la convivencia familiar, como el Parque Bicentenario, que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua registró la visita de más de 28 mil personas, lo que lo posiciona como uno de los principales atractivos recreativos del municipio de Querétaro, informó Juan Carlos Cárdenas Palacios, director del parque de atracciones.

Recordó que, a partir del 27 de marzo, miles de familias acudieron al Parque Bicentenario para disfrutar de sus distintas atracciones y juegos mecánicos, entre ellos la montaña rusa y el parque acuático, lo que permitió cerrar el periodo vacacional con saldo blanco.

“Durante la Semana de Pascua, el parque registró un ingreso superior a los 10 mil visitantes, lo que confirma el interés de las familias por visitar y disfrutar este espacio. El parque acuático recibió a más de cuatro mil usuarios, mientras que una de las principales atracciones, la montaña rusa, contabilizó 5 mil 56 asistentes en ese mismo periodo”.

La afluencia, dijo, superó la registrada en 2025, al pasar de 25 mil a más de 28 mil personas que acudieron a disfrutar los diversos atractivos del Parque Bicentenario en el municipio de Querétaro.

“Gracias a los operativos permanentes en materia de seguridad y protección civil, se mantuvo saldo blanco durante el periodo vacacional, con acciones orientadas a proteger la integridad de las y los asistentes mediante la presencia de ambulancia, paramédicos, salvavidas capacitados y personal operativo especializado”.

El Municipio de Querétaro invita a la ciudadanía a disfrutar del último fin de semana de actividades, del viernes 17 al domingo 19 de abril de 2026, con todas las atracciones y el parque acuático en operación.