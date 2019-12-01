Más de 21 mil 800 audiencias han presidido juezas y jueces penales de Michoacán, de enero a octubre de 2025

Morelia, Michoacán, 03 de diciembre de 2025. De enero a octubre de 2025, las juezas y los jueces del sistema de justicia penal del Poder Judicial de Michoacán han presidido 21 mil 893 audiencias en las 8 regiones del estado.

Esta cifra refleja el cumplimiento del principio de inmediación, que exige la presencia directa de la persona juzgadora en cada audiencia para escuchar de primera mano las pruebas y testimonios que integran los asuntos a resolver.

En la región de Morelia se celebraron 9,125 audiencias, de las cuales 5,799 fueron preliminares, 1,666 de etapa intermedia y 1,660 de juicio; en Uruapan se realizó un total de 3,225, divididas en 1,424 preliminares, 542 intermedias y 1,259 juicios; en Zamora una totalidad de 2,845, de las cuales 1,338 preliminares, 562 intermedias y 945 de juicio; así como 1,693 en Zitácuaro, de las que 1,044 fueron preliminares, 298 intermedias y 351 de juicio.

Por lo que corresponde a Sahuayo en total se llevaron a cabo 1,612 audiencias, de las que 1,078 fueron preliminares, 262 intermedias y 272 de juicio; 1,321 de La Piedad, de las cuales 1,040 fueron preliminares, 179 intermedias y 102 de juicio; en Lázaro Cárdenas la totalidad de audiencias celebradas fue de 1,101, de las que 603 fueron preliminares, 275 intermedias y 223 de juicio; finalmente, en Apatzingán se realizaron 971, de las que 613 fueron de etapa preliminar, 201 de intermedia y 157 de juicio.

En el mismo periodo de enero a octubre del actual, hubo un ingreso total de 7,660 cuadernos de antecedentes en todas las regiones, un egreso de 7,336 y continúan en trámite 2,436.

Asimismo, en cuanto a los egresos de causas penales, la totalidad es de 2,161, siendo 563 sentencias: 397 son condenatorias, 214 derivadas de procedimientos abreviados y 183 dictadas por juicio oral, así como 166 absolutorias; 976 autos: 26 de sobreseimiento por suspensión condicional, 151 de sobreseimiento por acuerdo reparatorio, 656 sobreseimientos por escrito y 146 sobreseimientos por otros motivos; y por último, 622 catalogados como otros egresos. Todo lo anterior representa.

En cuanto a los asuntos en existencia, se trata de 5,286, de los cuales 2,621 están en trámite, 2,582 sin vinculación –entre ellos, órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y cuadernos de antecedentes con audiencias pendientes o con requerimientos- y únicamente 83 asuntos suspendidos.

Estas cifras dan cuenta del trabajo permanente del Poder Judicial de Michoacán para brindar una justicia penal cercana, eficiente y sustentada en el respeto a los derechos procesales de todas las personas involucradas. El registro y seguimiento puntual de audiencias, ingresos y egresos refleja el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.