Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 11:05:28

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- La campaña “Ponte a mano, regularízate” superó los 20 mil trámites vehiculares durante el Buen Fin 2026, así lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, José Luis Tapia Zavala; informó que los beneficios del programa se extenderán hasta el próximo 15 de diciembre.

En conferencia de prensa, el encargado de las arcas estatales señaló que dicha medida permite eliminar el total de multas y recargos en adeudos contemplados como son los refrendos de ejercicios anteriores, cambios de propietario, canje extemporáneo de placas y renovación de licencias de conducir vencidas.

Para aprovechar los descuentos, recomendó realizar las operaciones directamente mediante las plataformas oficiales del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich) y evitar recurrir a gestores o sitios de internet ajenos a la institución.

Recalcó que los pagos digitales están habilitados para los procedimientos que no impliquen cambio de propietario o canje de placas.

Tapia Zavala destacó que el año anterior con esta promoción se atendieron cerca de siete mil trámites, por ello, llamó a los contribuyentes a verificar los canales de atención antes de efectuar cualquier pago y aprovechar el periodo de descuentos antes de su vencimiento.