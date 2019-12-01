Más de 20 mil mujeres participaron en la movilización por el 8M en Morelos

Cuernavaca, Morelos, a 8 de marzo de 2026.- Miles de mujeres salieron a las calles de la capital de Morelos este 8 de marzo para participar en la movilización por el Día Internacional de la Mujer, una jornada marcada por exigencias de justicia ante los feminicidios ocurridos en la entidad. La protesta, que reunió a un amplio contingente, concluyó con algunos actos de vandalismo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno estatal.

Durante la manifestación, un grupo de participantes, identificadas en su mayoría como parte del llamado bloque negro, junto con estudiantes universitarios que recientemente perdieron a dos compañeras víctimas de feminicidio, arrojaron diversos objetos contra el inmueble gubernamental, entre ellos bombas molotov, huevos con harina y pintura, piedras, botellas de plástico, cohetones y bengalas de humo.

Uno de los artefactos incendiarios quedó atrapado entre los muros del edificio, lo que provocó un conato de incendio y momentos de tensión entre las asistentes. A lo largo de la marcha también se registraron pintas y algunos daños en paredes y fachadas del centro de la ciudad.

La movilización inició poco después de las 10:00 horas en la glorieta de Tlaltenango y avanzó hacia el primer cuadro de la ciudad. En el punto conocido como El Calvario, donde un grupo de mujeres realizaba oraciones por la paz, fue lanzada otra bomba molotov que ocasionó un incendio menor.

Otro de los puntos donde se registraron agresiones fue la antigua sede del Congreso estatal, ubicada sobre la avenida Matamoros, casi al llegar al centro.

Durante el recorrido y el mitin final también se escucharon consignas y críticas dirigidas a la gobernadora Margarita González y a la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández. Entre las principales demandas de las manifestantes destacó el alto a los feminicidios en la entidad.

Debido a la gran afluencia, la plaza principal, con capacidad aproximada para 10 mil personas, resultó insuficiente para albergar a todas las participantes, por lo que muchas se ubicaron en calles aledañas.

Se estima que más de 20 mil personas formaron parte de la movilización.