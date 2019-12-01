Más de 102 mil personas conocieron de cerca a la Armada de México en ExpoMar 2026

Más de 102 mil personas conocieron de cerca a la Armada de México en ExpoMar 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 15:36:56
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Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- La ExpoMar 2026 reunió a 102 mil 782 visitantes en Morelia, quienes disfrutaron de una experiencia interactiva y conocieron de cerca las capacidades, la tecnología y las labores que realiza la Secretaría de Marina (Marina) a través de la Armada de México.

Por primera vez, esta exposición organizada por la Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de Michoacán, llegó a la capital michoacana y convirtió al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) en un espacio de aprendizaje, entretenimiento y convivencia familiar, en el que niñas, niños, jóvenes y adultos recorrieron módulos informativos e interactivos para descubrir el trabajo que desempeña el personal naval.

Durante su visita, las y los asistentes conocieron las actividades de servicio público de la Armada de México, sus capacidades operativas y herramientas tecnológicas, además de participar en dinámicas educativas, recreativas y lúdicas que despertaron el interés de las nuevas generaciones por la cultura naval.

Asimismo, quienes tienen interés en formar parte de la institución recibieron orientación sobre las oportunidades de desarrollo profesional, requisitos y procedimientos de ingreso, así como sobre la posibilidad de iniciar su trámite de contratación directamente en el lugar. 

Finalmente, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó que la llegada de ExpoMar 2026 fortaleció la oferta de actividades recreativas y de aprendizaje en el estado, al ofrecer una experiencia gratuita que acercó a miles de familias a conocer el trabajo de la Marina.

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