Más cerca de volar sobre Morelia, teleférico reporta 70% de avance

Más cerca de volar sobre Morelia, teleférico reporta 70% de avance
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 13:35:43
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Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- El teleférico de Morelia avanza con un 70 por ciento de progreso general. Como parte de su siguiente etapa constructiva, iniciará la instalación del cable portador en el bucle norte, uno de los componentes más importantes para la operación del sistema, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta.

La instalación del cable conectará las estaciones Estadio, Pedregal, Primo Tapia y Monumento, que conforman el primer tramo del proyecto y cuya puesta en operación está prevista para este mismo año. Con ello, las y los morelianos contarán con una alternativa de transporte moderno, eficiente y sustentable que fortalecerá la movilidad en la capital michoacana.

“De manera paralela, este martes iniciarán los trabajos de instalación del sistema electromecánico en la Estación 6, correspondiente al Zoológico. Con estas labores concluirá el montaje mecánico de las estaciones de la primera etapa del proyecto, quedando únicamente pendiente la instalación del sistema en la Estación 7, Santa María”, destacó la funcionaria estatal.

A la fecha, ya fueron instalados 33 de los 41 postes que conformarán la línea completa del teleférico. Además, seis bases adicionales se encuentran listas para recibir sus respectivos fustes metálicos, lo que permitirá continuar con el montaje de la infraestructura aérea en distintos frentes de obra.

La secretaria reiteró que la construcción del teleférico de Morelia avanza conforme al calendario establecido, bajo una supervisión permanente y con estricto apego a los más altos estándares de calidad y seguridad, con el objetivo de entregar a las y los michoacanos un sistema de transporte innovador que transformará la movilidad urbana y mejorará la conectividad en la ciudad.

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