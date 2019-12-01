Marx Arriaga suma más de 48 "atrincherado" tras su despido de la SEP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 07:57:11

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- El ex director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, suma más de 48 horas atrincherado en su oficina, tras ser despedido de su anterior cargo.

A través de Facebook, el ex funcionario federal ha realizado transmisiones en vivo en las que referenció su destitución y su apreciación sobre el estado de la dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo.

En ese sentido, Arriaga Navarro denunció que su despido fue un “despojo” que forma parte de una estrategia para borrar la “memoria histórica” de los libros que él diseñó.

Igualmente mencionó que ha habido acciones para retirar de los libros de texto el Caso Ayotzinapa.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado manifestó que la salida de Arriaga Navarro se dio por su negativa a realizar modificaciones al contenido de los libros de texto, en específico a lo referente a la inclusión del papel de las mujeres en la historia.

No estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara ni una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”, explicó el funcionario federal.