Maru Campos llama “traición a la patria” a presuntas negociaciones de Marina del Pilar

Maru Campos llama “traición a la patria” a presuntas negociaciones de Marina del Pilar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 20:46:43
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Chihuahua, Chih., 17 de julio de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó de “traición a la patria” a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar, luego de la difusión de presuntos audios en los que según señaló, habría negociado con una agencia extranjera información relacionada con la seguridad nacional.

A través de un pronunciamiento, Campos también cuestionó al Gobierno Federal y a Morena, al asegurar que intentaron desviar la atención de la polémica utilizando a Chihuahua como referencia.

La gobernadora afirmó que la presidenta de México reconoció que ambos casos son distintos y sostuvo que, mientras en Baja California presuntamente se habría ofrecido información de seguridad nacional a cambio de protección e impunidad, en Chihuahua su administración ha enfrentado al crimen “con la ley en la mano”.

“Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria”, expresó la mandataria estatal.

Asimismo, aseguró que “los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia”, al tiempo que insistió al Gobierno Federal en “romper el pacto con el crimen”, al señalar que “la patria es primero, no su partido”.

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