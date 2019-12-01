Marko Cortés no descarta coaliciones para 2027; reitera apoyo a Alfonso Martínez para gubernatura y menciona perfiles para Morelia

Marko Cortés no descarta coaliciones para 2027; reitera apoyo a Alfonso Martínez para gubernatura y menciona perfiles para Morelia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 15:31:11
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Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.— El senador panista Marko Cortés Mendoza, no descarta ninguna coalición electoral con otros partidos políticos rumbo a los comicios de 2027,  en  Michoacán señalando que considera necesaria una alianza para "ser contundentes" y asegurar la victoria en la gubernatura.

El legislador  federal enfatizó que, si bien no descarta opciones, el proceso debe ir por etapas.

"Necesarios ir procesando hacia el interior de Acción Nacional y en unidad, y llegará el momento, será en septiembre cuando se vean las posibilidades reales de una coalición," apuntó en entrevista.

Cortés Mendoza indicó que su apoyo total está para el edil moreliano Alfonso Martínez Alcazar y  sea el candidato a gobernador del albiazul.

En cuanto a la sucesión para la alcaldía de Morelia, Marko mencionó que existen varios perfiles con aspiraciones, entre ellos Yankel Benítez, Adolfo Torres, Hugo Servin y su propio hermano, David Cortés. 

Al ser cuestionado sobre si intervendría para favorecer a su hermano, el líder nacional dijo que la decisión se basará en la competitividad, " será la figura que esté mejor posicionado."

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