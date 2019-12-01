Marina promueve vacantes en Michoacán; podrán enlistarse en Ceconexpo

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) ofrecerá oportunidades de empleo en Michoacán durante la Expomar, que se instalará del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), informó Víctor Monjarás Ortega, teniente de navío del servicio de Comunicación Social y coordinador regional de Comunicación Social. La exposición contará con 32 stands para mostrar las actividades que realiza la institución en el país.

En entrevista, informó que el módulo de reclutamiento móvil dispondrá de información sobre cerca de 300 vacantes a ocuparse en Lázaro Cárdenas y alrededor de cuatro mil oportunidades laborales a nivel nacional. De esta manera, las personas interesadas podrán conocer las opciones para incorporarse a la Marina y los requisitos correspondientes.

Explicó que la Expomar también busca acercar a la población a la cultura naval y presentar la oferta educativa de la institución. Entre sus espacios se encuentra un módulo de la Universidad Naval, donde los visitantes podrán conocer las alternativas de formación académica.

La exposición incluirá además información sobre la atención médica de primer contacto que la Marina brinda en comunidades de difícil acceso. Señaló que estas acciones se vinculan con los ejes de educación, salud y empleo contemplados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.