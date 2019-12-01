Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- El diputado local Marco Polo Aguirre Chávez dijo que hasta el momento no tiene información sobre la etapa en que se encuentra el proceso interno de Morena para elegir a quien coordinará los trabajos del partido en Morelia, ni ha recibido una convocatoria para reunirse con las personas aspirantes.
“Yo no he tenido ninguna comunicación al respecto. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo todos los días, desde hace muchos años, en el tema de la cercanía con la gente. No ha habido ninguna convocatoria; la convocatoria no marca que habrá alguna etapa previa y hasta ahorita seguimos trabajando”, declaró.
Aguirre Chávez señaló que desconoce si el partido aplicará un filtro entre las personas registradas o cuándo se darán a conocer los resultados. Consideró que podría realizarse una encuesta con un grupo más reducido de aspirantes, aunque aclaró que no cuenta con información oficial sobre el avance del proceso.
“Entiendo que seguramente será para que haya una encuesta más cerrada en el tema de algunos aspirantes, pero hasta el momento no conozco en qué etapa vamos”, expresó.
Cuestionado sobre si buscaría otra candidatura en caso de no ser elegido como coordinador municipal de Morelia, el legislador afirmó que se mantiene enfocado en esa aspiración y que no se registró a las convocatorias para diputaciones locales o federales.
“Mi aspiración es muy firme en el sentido de ser coordinador municipal. No me he registrado a ninguna otra convocatoria. Sí se puede, pero yo no lo hice”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de integrarse a una planilla municipal, dijo que no lo tiene previsto, aunque manifestó disposición para respaldar el proyecto del partido. “Hay que estar listos para ser y para no ser. Yo estoy listo para ser y también para, en su momento, poder acompañar a cualquiera; no antepondré mis intereses personales al proyecto”, afirmó.
Respecto al prospecto del PAN para la alcaldía de Morelia, David Cortés, Marco Polo dijo respetar los procesos de otros partidos y aseguró que su atención está puesta en la contienda interna de Morena.
“Somos visiones encontradas, diferentes. Yo respeto los procedimientos de otros partidos; nosotros estamos concentrados en el proceso interno de nuestro movimiento y construyendo la posibilidad para que el nombramiento recaiga en nuestra persona”, concluyó.