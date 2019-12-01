Mantienen monitoreo permanente por microsismos en la Sierra Gorda

Juriquilla, Querétaro, 21 de abril de 2026.- El director del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, Juan Pablo Bernal Uruchurtu informó que continúan los estudios sobre actividad sísmica en Querétaro, especialmente en zonas carreteras y en la región de la Sierra Gorda, donde se han registrado microsismos.

Señaló que estas investigaciones se llevan a cabo en colaboración con el Gobierno del Estado y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), como parte de un monitoreo continuo de la actividad sísmica en la entidad.

“Estos trabajos están en progreso, seguimos trabajando en colaboración con el Estado y a través de CONCYTEQ; los microsismos siguen ocurriendo, es un fenómeno que persiste, sí hay microsismos en carreteras, sí, sí los hay”, dijo.

Explicó que los monitoreos se realizan mediante una red sísmica financiada por el Gobierno estatal, lo que permite un seguimiento continuo de estos movimientos; ya que la actividad sísmica también se presenta en la Sierra Gorda, donde los habitantes reportan la actividad geológica.