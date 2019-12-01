Mantienen monitoreo permanente por microsismos en la Sierra Gorda

Mantienen monitoreo permanente por microsismos en la Sierra Gorda
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:36:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Juriquilla, Querétaro, 21 de abril de 2026.- El director del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, Juan Pablo Bernal Uruchurtu informó que continúan los estudios sobre actividad sísmica en Querétaro, especialmente en zonas carreteras y en la región de la Sierra Gorda, donde se han registrado microsismos.

Señaló que estas investigaciones se llevan a cabo en colaboración con el Gobierno del Estado y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), como parte de un monitoreo continuo de la actividad sísmica en la entidad.

“Estos trabajos están en progreso, seguimos trabajando en colaboración con el Estado y a través de CONCYTEQ; los microsismos siguen ocurriendo, es un fenómeno que persiste, sí hay microsismos en carreteras, sí, sí los hay”, dijo.

Explicó que los monitoreos se realizan mediante una red sísmica financiada por el Gobierno estatal, lo que permite un seguimiento continuo de estos movimientos; ya que la actividad sísmica también se presenta en la Sierra Gorda, donde los habitantes reportan la actividad geológica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece motociclista tras sufrir accidente en Zamora, Michoacán
Incineran un sembradío de hierba verde en Huetamo, Michoacán 
Dan 20 años de prisión a responsable de violar a su hijastra de 5 años en Zamora, Michoacán
Suspenden clases en dos secundarias de Lázaro Cárdenas por amenazas de violencia
Más información de la categoria
Teleférico de Uruapan, Michoacán: Obra con olor a opacidad y muerte; una herida abierta a balazos y con miles de millones de pesos 
Por no pagar la renta: hombre sufre quemaduras durante intento de desalojo en Baja California
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA, asegura TWP
Incendio en vivienda de Guadalajara destapa multihomicidio; hay tres muertos y dos heridos
Comentarios