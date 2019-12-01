Mantiene Querétaro liderato por mejor manejo de gasto federalizado

Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- Querétaro se mantiene en la posición número uno de los estados con mejor manejo de recursos federales, tras la publicación de resultados del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, dio a conocer el secretario de la Contraloría, Oscar García González, quien destacó que aquí existe un manejo financiero sólido y transparente, además de una correcta rendición de cuentas.

Explicó que de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se programaron 19 auditorías para el Estado de Querétaro, con un importe fiscalizado de 40 mil 301 millones 39 mil 500 pesos, con la finalidad de auditar la cuenta pública 2024.

Los resultados advierten que no se tienen montos por aclarar, ni acciones o recomendaciones para seguimiento, por lo que, de nueva cuenta, Querétaro mantiene el cero perfecto, dijo el funcionario, gracias a la gestión realizada por la Secretaría de la Contraloría ante los auditores; así como a una eficiente coordinación interinstitucional con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y los municipios.

El funcionario indicó además que, dentro de los fondos auditados en la última entrega del 2024, se encuentran: el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal) y eI Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, el Fondo para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Participaciones Federales a Entidades Federativas, Participaciones Federales a Entidades Federativas (cumplimiento al art. 3B) y Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Superior (UTEQ).

Desde el año 2021 la entidad se mantiene con cero observaciones, aclaraciones y reintegros ante la ASF con un total de 102 auditorías, que comprendieron poco más de 165 mil millones de pesos.