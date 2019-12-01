Mantiene Octavio Ocampo alianza por las aulas y respaldo total a la educación en Zitácuaro

Zitácuaro, Mich., lunes 09 de noviembre 2026.- Bajo la premisa de que la mejor inversión que se puede realizar es la que se hace en materia de educación, el diputado local Octavio Ocampo, agradeció la invitación de los docentes, alumnos y padres de familia del Jardín de Niños Cuanicuti, en el municipio de Zitácuaro.

Ante la comunidad escolar, Octavio Ocampo reconoció que invertir en mejores planteles y garantizar el acceso a las aulas para todas las niñas y niños, es la vía más efectiva para superar los rezagos y desafíos sociales que enfrenta Michoacán.

Por ello, agradeció la oportunidad brindada por la comunidad escolar, para sumarse a estos esfuerzos y poner un granito de arena para mejorar el mobiliario de las aulas, a lo que refrendó su compromiso de trabajar uno a uno con la comunidad para seguir sumando logros y juntos, mejorar el entorno y las oportunidades de estudio para más estudiantes en el municipio.

*Octavio Ocampo se reúne con liderazgos políticos y sociales de Zitácuaro*

Posteriormente y para dar continuidad a sus actividades de territorio, el también promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, se reunión con liderazgos políticos y sociales del municipio, entre los que destaca la regidora Martha Jaramillo y Rafa Salazar, ambos ciudadanos comprometidos con el bienestar de las y los zitacuarenses.

Octavio Ocampo refirió que estas mesas de trabajo, se han convertido en espacios para el diálogo y análisis de las problemáticas que más preocupan a la población, como la seguridad local, la reactivación del campo, los servicios públicos básicos y la necesidad de atender las demandas más urgentes de la población.

Así, luego de escuchar con detenimiento cada expresión, el legislador reiteró no sólo su acompañamiento al esfuerzo colectivo, sino a llevar estas inquietudes ante la Máxima Tribuna del Estado, a fin de traducirlas en iniciativas de leyes que puedan transformar realidades, refrendando que el poder sólo tiene razón de ser cuando se pone al servicio de la gente.