Mantiene Guardia Civil vigilancia en Michoacán como parte del Plan Navidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 15:21:15

Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- Como parte del operativo Plan Navidad, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza recorridos de proximidad social en distintos puntos estratégicos del estado, con el propósito de preservar la paz y brindar tranquilidad a las familias durante la temporada decembrina.

A lo largo del territorio estatal, elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue permanente enfocado en labores de prevención y vigilancia, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La presencia policial se concentra en áreas de alta afluencia, como zonas bancarias, centros comerciales, carreteras y espacios públicos, con la finalidad de mantener el orden y atender de manera oportuna cualquier situación que requiera apoyo.

Asimismo, las autoridades recuerdan que las líneas 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima operan las 24 horas del día, a fin de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.