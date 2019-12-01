Mantiene Diócesis de Querétaro su postura a favor de la vida

Mantiene Diócesis de Querétaro su postura a favor de la vida
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:12:36
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- El vocero de de la Diócesis de Querétaro, José Martín Lara Becerril llamó a no polarizar debates sobre aborto, aunque se postura se mantiene a favor y el respeto de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, luego de ser cuestionado sobre la polémicos que se vivió en días pasados al interior del Poder Legislativo, donde se dio la negativa para despenalizar el aborto.

Reconoció que cada persona es libre de de decir sobre sus expresiones, vivencias y creencias, siempre y cuando estas estén fundamentadas en la sana razón y valores humanos.

“Como todos saben la iglesia católica de Querétaro tiene un profundo respeto por la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, esa es nuestra propuesta y ese es nuestro camino; esa es nuestra predicación y nosotros no lo vamos a abandonar, estamos plenamente a favor de la vida, seguiremos impulsando para que todos nuestros fieles tengan un profundo respeto a la vida, que la vida se respete desde el seno de las familias, en la vida pública y se respete también entro de la iglesia, esa es nuestra postura, la iglesia está a favor de la vida humana”, dijo.

Pidió a los legisladores, grupos provida y feministas dialogar para convenir acuerdos a favor de la sociedad, generado así, una sociedad plural, sana y abierta a los debates científicos, sin radicalizar ninguna postura. 

“La radicalización de ninguna manera nos asiste y nos ayuda en la sociedad (…b), nosotros en la parte católica sentimos que la moral, la ética, los valores que nos asisten para proponer siempre la vida, el que una persona no comparta nuestras creencias es siempre respetable pero tampoco pueden imponernos que nosotros aceptemos otras cosas que van en contra de nuestra fe, de nuestra creencia y de nuestra religión”.

