Manifestantes de La Asamblea Antimundialista confrontan a Cuauhtémoc Blanco y realizan pintas a su camioneta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 21:46:22

Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- La protesta organizada por integrantes de la Asamblea Antimundialista en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México tuvo un momento de tensión cuando el diputado federal Cuauhtémoc Blanco fue confrontado por manifestantes mientras se dirigía al encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra.

De acuerdo con los reportes, los inconformes mantenían bloqueos en las vialidades de acceso al inmueble como parte de su rechazo a la realización del torneo internacional de fútbol. Al identificar la camioneta negra tipo Suburban en la que viajaba el exfutbolista, rodearon el vehículo y realizaron pintas sobre la carrocería.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas como “¡corrupto!” y “¡asesino!”, al tiempo que impedían el avance de la unidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran que Cuauhtémoc Blanco descendió brevemente del vehículo acompañado por otra persona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intervinieron para evitar un enfrentamiento directo entre el legislador y los manifestantes.

Tras la intervención de los policías, el diputado volvió a abordar la camioneta y se retiró del lugar, mientras los integrantes de la protesta expresaban su inconformidad por la actuación de las autoridades.

Durante la movilización también se escuchó la consigna “Samir vive”, en alusión a Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca, asesinado el 20 de febrero de 2019, periodo en el que Cuauhtémoc Blanco se desempeñaba como gobernador del estado de Morelos.