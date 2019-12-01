Manifestantes dañan fachada de Palacio de Gobierno durante marcha por el 8M en Morelia, Michoacán

Manifestantes dañan fachada de Palacio de Gobierno durante marcha por el 8M en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 20:37:20
Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en el centro de Morelia, un grupo de manifestantes identificado como bloque negro protagonizó momentos de tensión frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, donde se registraron daños en la fachada del edificio y confrontaciones con elementos de seguridad.

El incidente ocurrió cuando parte del contingente logró derribar una de las vallas metálicas instaladas para resguardar el acceso principal al inmueble. En ese punto, algunas manifestantes arrojaron pintura negra y roja, además de diversos objetos, hacia las uniformadas de la Guardia Civil que vigilaban la zona.

Mientras el resto de la marcha permanecía frente al edificio realizando pintas como forma de protesta, también se reportó la ruptura de algunos cristales del palacio. Minutos después de las 19:00 horas, elementos de la policía antimotines salieron del interior del inmueble para reforzar la seguridad en la entrada principal.

La presencia de las fuerzas de seguridad derivó en un breve forcejeo con algunas manifestantes, quienes lanzaron pintura, botellas de agua, entre algunos otros objetos contra las oficiales. 

 

