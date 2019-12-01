Este viernes se reanuda desfogue de presa de Cointzio; no hay riesgos para la población: Conagua

Este viernes se reanuda desfogue de presa de Cointzio; no hay riesgos para la población: Conagua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:48:40
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- A partir de las 08:00 horas de mañana viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reanudará el desfogue de la presa de Cointzio a cinco metros cúbicos por segundo, lo cual no representa riesgo alguno para la población. 

Roberto Arias Reyes, titular de la Conagua en Michoacán, refirió que el desfogue será igual al que se registró durante días pasados, incrementándose el nivel del río Grande de Morelia únicamente en unos cuantos centímetros. 

“El desfogue que se reiniciará en la presa es de manera preventiva, mismo que no pone en riesgo a los habitantes de colonias aledañas al río”, explicó Arias Reyes.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial que será difundida por la Conagua y las autoridades competentes.

