Magistrado Mauricio Cruz habla sobre la valoración de la prueba en materia penal en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:17:50

Morelia, Michoacán, 08 de agosto de 2025.- El magistrado Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete, titular de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, comparte sus conocimientos con el tema La valoración de la prueba en materia penal en el nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En esta emisión el magistrado explica las obligaciones del Ministerio Público de probar la existencia del delito y la culpabilidad del acusado en su comisión, mientras que la presunción de inocencia está dada.

Compartió que en el juicio penal las partes debaten con pruebas frente a una persona juzgadora, quien toma sus decisiones en la propia audiencia de manera razonada y fundamentada.

El capítulo completo se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=z_XFt7IZGh8