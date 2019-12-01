Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe participa en Foro “Un Nuevo Modelo Electoral en México”

Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe participa en Foro “Un Nuevo Modelo Electoral en México”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:47:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre del 2025.- La Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe, participó como ponente en el Foro “Un Nuevo Modelo Electoral en México”. Análisis de una posible reforma, realizado en el Aula Mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.

También fueron ponentes el Dr. Humberto Urquiza Martínez, Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno de Michoacán, y el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El moderador fue el Dr. Teodoro Barajas Rodríguez.

En su intervención, la Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe aseguró que ante una nueva reforma electoral es indispensable el análisis y confrontación de ideas, porque define el sistema político y el funcionamiento jurídico del Estado, impacta en su estructura institucional, diseña procesos electorales y repercute en la forma del ejercicio del poder público.

Además, destacó que trasciende a la democracia sustancial, considerándola no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas, tal como lo dispone la Constitución.

Democracia que está ligada indisolublemente a la garantía y ejercicio efectivo de los derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas; y eso, es lo que se debe proteger y siempre avalar su progresividad.

A este ejercicio, asistieron los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor del TEEMICH.

Este Foro fue organizado por la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México, A.C., en coordinación con el Posgrado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UMSNH.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
Tres muertos y tres heridos en fatal accidente en la carretera a Bernal
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios