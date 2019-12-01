Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, destacó que la unidad, el trabajo y los resultados deben estar por encima de cualquier aspiración personal. Durante una asamblea informativa con liderazgos y habitantes del Distrito 11, reconoció la trayectoria de la diputada local Giulianna Bugarini y señaló que, más allá de quién encabece los trabajos de Morena en la capital, lo importante es que a Morelia y a su gente les vaya bien.

Navarro García sostuvo que ese objetivo significa poner fin al abandono que enfrentan numerosas colonias, barrios y tenencias de Morelia, donde las familias tienen que esquivar calles llenas de baches, pasar semanas completas sin una gota de agua, convivir con drenajes colapsados y caminar por calles sin alumbrado público. Cuestionó que los barrios y tenencias sigan esperando servicios indispensables mientras otras zonas se modernizan, y afirmó que la transformación debe llegar a cada calle, escuela y hogar, no quedarse solamente en los discursos.

El exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán reconoció el trabajo que realizó junto a Giulianna Bugarini desde sus respectivas responsabilidades: él al frente de las finanzas públicas del estado y ella desde el Congreso de Michoacán, particularmente en la Comisión de Presupuesto. Recordó que esa coordinación permitió impulsar presupuestos responsables, honestos y ordenados, con los cuales fue posible respaldar obras, programas y acciones en beneficio de las familias michoacanas. Destacó que en Morena hay mujeres y hombres con experiencia, capacidad y compromiso para seguir trabajando por el pueblo, por encima de cualquier proyecto personal.

Asimismo, agradeció la presencia de Juan Pablo Celis y reconoció el trabajo del líder social Javier Villa, a quien destacó por su cercanía con las familias del Distrito 11. Señaló que Morena tiene su mayor fortaleza en la organización del pueblo y en los liderazgos que recorren las calles, escuchan a sus vecinos y ayudan sin pedir nada a cambio.

Finalmente, Luis Navarro destacó que los avances alcanzados en México con la Cuarta Transformación, hoy bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, demuestran que es posible gobernar poniendo por delante el bienestar de la gente. Consideró que esos mismos principios pueden traducirse en resultados para Morelia, con honestidad en el manejo de los recursos, trabajo cercano y atención directa a las necesidades de cada colonia, barrio y tenencia. Reiteró que la transformación debe sentirse también en los barrios de la capital michoacana, con agua, calles dignas, servicios públicos, obras y mejores oportunidades para todas las familias.