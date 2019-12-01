Luis Navarro: las políticas públicas de Michoacán tienen el sello humanista

Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- Con una gran asistencia y una cálida cercanía con la base morenista de Morelia, se realizó el Conversatorio con la participación de Gaby Molina, Gladyz Butanda, Rogelio Zarazúa y Luis Navarro, quienes compartieron reflexiones y experiencias sobre las políticas públicas que hoy están transformando la vida de miles de familias michoacanas.

El evento fue un espacio de diálogo abierto con la militancia y la ciudadanía, donde se reafirmó el compromiso de seguir construyendo un gobierno cercano a la gente, transparente y con vocación social.

Durante su intervención, Luis Navarro expresó:

“Nos sentimos comprometidos con el proyecto de transformación que vive México. Cada peso que se invierte en nuestro estado tiene ese sentido: el del humanismo y el apoyo a quienes más lo necesitan. Detrás de cada obra hay seres humanos, personas que ven cómo sus problemas se resuelven. Nuestras políticas públicas nos comprometen con la transformación y en eso creemos”.

Las y los participantes coincidieron en destacar que los logros alcanzados en infraestructura, bienestar y desarrollo económico reflejan que el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla mantiene una total alineación con la Cuarta Transformación, impulsada primero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora consolidada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este Conversatorio dejó en claro que en Michoacán, el movimiento de la 4T sigue fortaleciéndose gracias a la unidad, la participación ciudadana y la convicción de que la política se hace de frente a la gente, escuchando sus necesidades y construyendo soluciones colectivas.