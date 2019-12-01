Luis Navarro: La unidad se construye con trabajo y se demuestra con resultados

Luis Navarro: La unidad se construye con trabajo y se demuestra con resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 13:35:05
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Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, destacó que la unidad y el trabajo en equipo son fundamentales para fortalecer este proceso, durante un encuentro con Giulianna Bugarini, Gladyz Butanda, Osvaldo Ruiz y Marco Polo Aguirre, en el que refrendaron su respaldo al coordinador estatal, Carlos Torres Piña, y coincidieron en la importancia de mantener la organización y el trabajo conjunto para que la Transformación llegue a todos los hogares morelianos.

Navarro recordó que esta colaboración ha permitido sumar esfuerzos desde el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado. Reconoció el trabajo de Giulianna Bugarini, con quien compartió gabinete y quien posteriormente ha contribuido a la gobernabilidad del Poder Legislativo desde la Junta de Coordinación Política, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, así como su participación en materia presupuestal y de inversiones multianuales.

El exsecretario de Finanzas señaló que el ordenamiento de los recursos públicos permitió impulsar grandes obras de infraestructura, como los teleféricos de Uruapan y Morelia y el Morebús, proyectos encabezados por Gladyz Butanda. Reconoció también la labor de Osvaldo Ruiz en el fortalecimiento de la educación pública desde el CONALEP y la colaboración de Marco Polo Aguirre, quien desde la Comisión de Presupuesto del Congreso participó en la revisión de los recursos destinados a proyectos importantes en el estado.

El también expresidente de la CANACO Morelia consideró que estos avances reflejan lo que puede lograrse cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan de manera coordinada y al servicio del pueblo. Sostuvo que la unidad prevalecerá en Morena y que la diversidad de liderazgos hace más fuerte y plural al movimiento, con el compromiso de que la Transformación siga llegando a cada barrio, colonia y tenencia de Morelia, con mejores servicios y bienestar para todas y todos.

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