Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García fue reconocido como ganador del Premio Inspiras en la categoría de Trayectoria en el Servicio Público y Empresarial, otorgado por Líderes Generando Líderes, por más de dos décadas de trabajo, liderazgo y compromiso con Morelia y Michoacán.

Durante la ceremonia, los organizadores destacaron su paso por la presidencia de la Cámara de Comercio de Morelia y su gestión al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, donde fue pieza clave en el saneamiento y fortalecimiento de las finanzas estatales, lo que permitió recuperar la estabilidad financiera e impulsar obras y programas en beneficio de las familias michoacanas.

Al recibir la distinción, Navarro García se describió como “un híbrido” entre el empresario y el servidor público. Recordó sus más de 20 años en el sector empresarial y compartió que, aunque el comercio ha sido una de sus grandes pasiones, encontró en la administración pública una vocación que hoy lo mueve: servir a los demás y contribuir al desarrollo de su ciudad y su estado.

El exsecretario de Finanzas destacó que uno de los mayores logros de su gestión fue garantizar, durante cinco años, el pago puntual de las quincenas a maestras, maestros y servidores públicos. Subrayó que cumplir en tiempo y forma significó también brindar tranquilidad y certeza económica a miles de familias que, desde las aulas, las oficinas y distintas áreas del servicio público, trabajan diariamente por Michoacán. Asimismo, recordó que fue posible realizar grandes obras sin contratar nuevas deudas.

Finalmente, Luis Navarro agradeció el reconocimiento y aseguró que, más que una satisfacción personal, representa un compromiso para seguir trabajando por Morelia y Michoacán, convencido de que tanto la iniciativa privada como el servicio público ofrecen oportunidades para contribuir al bienestar de la sociedad.