Luis Nava supervisa atención a la primera infancia en Santa Rosa Jáuregui

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:55:55

Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, supervisó la entrega de paquetes del programa “Contigo y tu Bebé” en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, con el objetivo de respaldar a los bebés y sus mamás a través de la entrega de productos materno infantiles.

Durante el evento, destacó que este programa brinda apoyo con artículos esenciales para el cuidado de las y los bebés en sus primeros meses de vida, además de representar un acompañamiento cercano para las familias en una etapa fundamental.

Luis Nava subrayó que estas acciones forman parte de una política social que prioriza la atención a la primera infancia y a las mujeres, impulsando condiciones que favorezcan el desarrollo integral desde los primeros días.

Asimismo, reiteró que el trabajo en territorio permite conocer directamente las necesidades de la población y asegurar que los apoyos lleguen de manera ordenada y transparente a quienes más lo requieren.

Con esta entrega, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado refrenda su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía y de continuar implementando programas que fortalezcan la economía familiar y el desarrollo social en todas las regiones del estado.