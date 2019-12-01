Lucila Martínez refrenda unidad de las izquierdas y respaldo a Carlos Torres Piña rumbo a 2027

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- La unidad de las fuerzas de izquierda es fundamental para construir una agenda común que contribuya a la seguridad, el desarrollo del campo y el crecimiento de Michoacán, afirmó Lucila Martínez Manríquez, regidora de Morelia y presidenta del Comité Municipal del PRD, al refrendar el respaldo de su partido a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación de Morena.

Al acompañar a Torres Piña en el encuentro de las izquierdas en defensa de la transformación, la regidora destacó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo, construir coincidencias y sumar esfuerzos en torno a las causas que comparten, siempre con el interés de contribuir al desarrollo de la entidad.

Señaló que el PRD Michoacán tiene la disposición de avanzar en la construcción de una agenda común con las fuerzas políticas progresistas, democráticas y socialdemócratas, con respeto a la identidad, autonomía y trayectoria de cada organización.

Recordó que la Asamblea Estatal del PRD, como máximo órgano de dirección del partido en Michoacán, mandató impulsar el diálogo con las distintas expresiones de izquierda y explorar coincidencias programáticas para construir un proyecto común.

Lucila Martínez Manríquez subrayó que esta relación debe construirse entre iguales, mediante el reconocimiento y respeto a cada fuerza política, privilegiando las causas que los unen por encima de las diferencias.

Finalmente, reiteró que el PRD es un partido que suma y que, con el respaldo de su historia y experiencia, está dispuesto a contribuir a la consolidación de un proyecto de unidad, crecimiento y bienestar para Michoacán, con una visión compartida rumbo a los retos de 2027.